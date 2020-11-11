Награды борцам с ковидом

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11 ноября 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Олега Каргаполова

3 ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина медработникам, которые помогают больным коронавирусом.

За вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга, к награде был представлен 31 медработник Челябинской области: главные врачи, заведующие отделениями, фельдшеры, медсестры.

Улица в честь врачей

Алексей Текслер, поздравляя медицинских работников, подчеркнул, что здравоохранение Челябинской области впервые столкнулось с таким серьезным вызовом, при котором пришлось провести мобилизацию всех сил, перестроить систему медицинской помощи в соответствии с режимом повышенной готовности. И именно на медицинский персонал всех уровней легла сегодня основная нагрузка в борьбе с коронавирусом.

— Вы трудитесь сутками напролет без сна и отдыха, и часто подолгу не видя родных. Большинство из вас борется за спасение пациентов непосредственно в красной зоне. А последний случай в городской больнице № 2 показал, что вы и ваши коллеги даже в труднейших условиях ЧС не растерялись и спасли всех больных, своевременно их вывели из здания. Инфекция COVID-19 уже унесла жизни ваших коллег, мы помним каждого поименно и чтим их как героев. Пульмонологи, инфекционисты, терапевты, акушеры, реаниматологи, анестезиологи, медсестры, фельдшеры и многие другие медицинские работники – вот кем мы по-настоящему сегодня гордимся. В скором времени мы должны дать название улице, на которой возведены корпуса новой инфекционной больницы в Малой Сосновке. Должен сказать, что предложение назвать ее улицей Героев-Медиков одобряют многие. Это и есть подлинная народная оценка вашего труда. Поддерживаю эту инициативу! Благодарю вас за службу и неравнодушие. Здоровья вам, дорогие друзья, долгих лет жизни, благополучия и успехов во всех делах, - сказал глава региона.

Благодарность пациентов

Наградить медиков ГКБ № 2 губернатора попросил пациент, который проходил лечение в больнице, когда произошел взрыв кислородного оборудования. По словам пациента, врачи и медсестры сработали в чрезвычайной ситуации как настоящие герои: быстро, слаженно, каждого успокоили и оказали необходимую помощь.

Алексей Текслер отреагировал молниеносно: «Мы обязательно наградим медиков!». Уже дано поручение поощрить медперсонал больницы, а также сотрудников городских служб, бойцов студотрядов, которые пришли на помощь в устранении последствий пожара.