Депутат МГД Людмила Гусева рассказала о преимуществах законопроекта «Единой России» о «детях войны»

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11 ноября 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Глава комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева, фото: соцсети

В законопроекте партии «Единая Россия» о социальной категории «дети войны» собраны все меры поддержки льготных категорий москвичей. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат Мосгордумы, глава комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

«Законопроектом «Единой России» вносятся изменения в уже существующий столичный закон, называемый «социальным кодексом города». В нем собраны все меры поддержки льготных категорий москвичей. Мы решили внести изменения в уже существующий закон и наши аргументы были следующие: нужно, чтобы в одном документе были указаны все льготные категории, выплаты, нематериальная поддержка, ответственность органов исполнительной власти. Очень важно, чтобы наши коллеги, жители Москвы, люди, имеющие право на льготы, могли найти все это в одном документе», - пояснила Людмила Гусева.

По ее словам, москвичам, отнесенным к социальной категории «дети войны», не нужно будет ни дополнительных походов в МФЦ, ни дополнительных сборов документов. Предоставление им всех льгот будет администрироваться столичным департаментом труда и социальной защиты населения.

«В категорию «дети войны» войдут те, кто в младенческом и юношеском возрасте жили в лихую годину Великой Отечественной, те, кто на себе почувствовали потерю близких, голод и холод, а после уже вместе с нашим народом поднимали города, работали в совхозах, на предприятиях и своим трудом помогали развитию нашей великой страны. Самому молодому из них сегодня 75 лет. Для нас особенно важно позаботиться о них сейчас», - добавила парламентарий.

Людмила Гусева отметила, что всего в Москве проживают более 80 тыс. человек, которые не пользуются никакими другими льготами, выплатами, не подпадают ни под какую иную федеральную или региональную категорию льготников и могут получить поддержку как «дети войны».

«Проектом закона предусмотрены не только материальные выплаты, но и те льготы, которыми можно обеспечить людей категории «дети войны». Это бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, проезд на железнодорожном транспорте к месту санаторно-курортного лечения, а такие путевки мы будем предоставлять вне очереди и бесплатно. Бесплатное зубопротезирование и, конечно же, комплексное медицинское и социальное обслуживание по лучшим московским стандартам», - подчеркнула Людмила Гусева.

Депутат Мосгордумы напомнила, что вопрос о введении новой льготной категории «дети войны» рассматривался на заседании комиссии по экономической и социальной политике, а также на встречах разработчиков законопроекта, представляющих фракцию партии «Единая Россия», с представителями других депутатских объединений в Мосгордуме.

Людмила Гусева добавила, что одновременно на рассмотрение столичного парламента были вынесены два законопроекта: «О детях войны» от фракции КПРФ и «О внесении изменений в закон города Москвы от 3 ноября 2004 года №70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» в связи с установлением категории жителей города Москвы «дети войны» и перечня мер социальной поддержки для указанной категории», разработанный фракцией партии «Единая Россия».

«Наши коллеги из фракции КПРФ проделали большую и серьезную работу. Но, к сожалению, по большей части их документ носит декларативный характер и посвящен только одной льготной категории. Ни по одной другой льготной категории отдельного закона в Москве нет. При этом четко не определены задачи, которые необходимо поставить перед органами исполнительной власти, а многие меры, которые там прописаны, носят избыточный характер, то есть они уже прописаны в Конституции РФ, в федеральном законодательстве, законах города Москвы», - пояснила она.

По ее словам, депутаты внимательно проанализировали законодательную базу, которая была разработана по этому вопросу на федеральном и региональном уровнях, изучили опыт работы представителей всех политических партий. «Думаю, мы выбрали самый лучший вариант, внеся все изменения в уже существующий с 2004 года закон о социальной поддержке жителей Москвы», - заключила Людмила Гусева.нн