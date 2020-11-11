Опасно ли ходить к стоматологу во время пандемии коронавируса

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11 ноября 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Коронавирус не сдает позиции, во всем мире усилены меры безопасности. Тем временем другие болячки никто не отменял. Опасно ли сейчас лечить зубы? Главврач клиники, доктор Точиев рассказал «АН», какие меры предпринимают стоматологи, чтобы пациенты не заразились COVID-19.

В настоящее время во всех лечебных учреждениях города усилены меры по борьбе с вирусом, и стоматологические клиники не исключение.

При входе в клинику вас обязательно попросят надеть маску, обработать руки антисептиком и измерят температуру. Все это для того, чтобы избежать заражения вирусом в коридорах при ожидании.

Главврач клиники, доктор Точиев: "Все под контролем"

В самом кабинете кроме вас находятся только доктор и ассистент, весь медицинский персонал каждые 2 недели проходит обследования на наличие вируса, поэтому здесь вам бояться нечего, так же весь персонал в обязательном порядке носит защитные костюмы, маски, перчатки.

Что касается обработки самих кабинетов - после каждого пациента проводится антисептическая обработка всех поверхностей и оборудования, также в каждом кабинете постоянно работают обеззараживатели воздуха, которые ультрафиолетом прогоняют через себя воздух, делая его стерильным.

Ну и мелкий инструментарий всегда находится в стерильным состоянии в крафт-пакетах после стерилизации.