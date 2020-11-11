Сергунина рассказала о проведении в Москве российского этапа Cybathlon 2020

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11 ноября 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пять российских команд будут представлять страну в различных дисциплинах на мировом чемпионате Cybathlon среди спортсменов, использующих кибернетические устройства - бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

«Пять команд будут представлять Россию в различных дисциплинах на мировом чемпионате Cybathlon среди спортсменов, использующих кибернетические устройства - бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие. Соревнования пройдут 13-14 ноября и соберут около 60 команд из 21 страны. В отличие от Паралимпийских игр на этих состязаниях оцениваются не только достижения участников, но и современные технологии - передовые средства реабилитации», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в условиях пандемии кибатлеты выступят на домашних площадках, оборудованных в соответствии с регламентом соревнований. В России чемпионат проводится при поддержке Минпромторга и правительства Москвы на территории Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта.

«На чемпионате Cybathlon оцениваются и выступления участников, и ассистивные технологии, которые они используют. В Москве такие средства реабилитации разрабатывают и производят больше 50 компаний. Проекты некоторых из них и будут применяться членами российской сборной. Мы рады поддержать наших кибатлетов. Ребята, желаем вам удачи» - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе отметили, что свои разработки на Cybathlon 2020 представят участники Московского инновационного кластера (МИК) - «Нейроботикс», «Моторика», «ЭкзоАтлет», «Катэрвил», а также партнер МИК «Орто-Космос».