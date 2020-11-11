Макаров заявил, что ко второму чтению в бюджете будет увеличено финансирование ряда соцпроектов

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11 ноября 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Макаров. Фото: сайт ГД

Ко второму чтению проекта федерального бюджета подготовлены поправки, предусматривающие увеличение финансирования ряда социально значимых проектов на 14 млрд рублей. Об этом в ходе рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«В основном это увеличение на 20–25% финансирования тех проектов, которые действительно люди считают для себя крайне важными», – отметил парламентарий.

По его словам, каждая цифра была тщательно проработана с профильными министерствами и ведомствами. Кроме того, были проанализированы потребности каждого региона и муниципалитета.

В частности, ко второму чтению проекта федерального бюджета распределены средства по каждому региону на выплаты за классное руководство и обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й классы.

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