Макаров заявил, что ко второму чтению в бюджете будет увеличено финансирование ряда соцпроектов
11 ноября 2020, 14:04[ «Аргументы Недели» ]
Ко второму чтению проекта федерального бюджета подготовлены поправки, предусматривающие увеличение финансирования ряда социально значимых проектов на 14 млрд рублей. Об этом в ходе рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«В основном это увеличение на 20–25% финансирования тех проектов, которые действительно люди считают для себя крайне важными», – отметил парламентарий.
По его словам, каждая цифра была тщательно проработана с профильными министерствами и ведомствами. Кроме того, были проанализированы потребности каждого региона и муниципалитета.
В частности, ко второму чтению проекта федерального бюджета распределены средства по каждому региону на выплаты за классное руководство и обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й классы.
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