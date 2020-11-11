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Автороизводитель BMW предоставил возможность владельцам машин самостоятельно выбрать принадлежность Крыма в навигаторе

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Автороизводитель BMW предоставил возможность владельцам машин самостоятельно выбрать принадлежность Крыма в навигаторе
Фото: соцсети

Владелец по желанию может выбрать его российскую или украинскую юрисдикцию.

Издание Sostav со ссылкой на BBC сообщает, что пользователям BMW производитель предоставил возможность самостоятельно выбрать принадлежность Крыма, что будет отображаться в навигационной консоли дисплея.

При этом издание отмечает, что это не повод делать вывод о позиции автопроизводителя по геополитическим вопросам.  

ГБ

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