Профсоюзы назвали инициативу продлить новогодние каникулы в России демагогической
11 ноября 2020, 11:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В федерации независимых профсоюзов России заявили, что невозможно представить, какая ситуация с заболеваемостью будет в России после 10 января.
Предложение «Коммунистов России» о продлении зимних каникул – демагогическое, заявил зампредседателя ФНПР Александр Шершуков.
Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники до 24 января, с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В ответ на это Шершуков посоветовал партийцам, делающим такие прогнозы, «работать не в партийной сфере, а в сфере биржевой игры».
Ранее сообщалось, что в Калуге – новогодней столице 2020 года – могут изменить новогоднюю программу из-за коронавируса.
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