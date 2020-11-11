В Калуге могут изменить новогоднюю программу из-за коронавируса

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11 ноября 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaluganews

Фото: pixabay.com

В Калуге, которая в этом году выбрана новогодней столицей России, в случае ухудшения эпидситуации с коронавирусом программа новогодних гуляний может претерпеть изменения.

В настоящее время город ведет активную подготовку к Новому году. Организатором выступает министерство культуры России. Праздничные мероприятия в Калуге запланированы с 12 декабря по 9 января.

Сообщается, что уличные гулянья могут остаться в программе, под вопросом будут стоять мероприятия в помещениях.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья отказались от проведения массовых мероприятий на Новый год.