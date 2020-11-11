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Аргументы Недели Общество

В Краснодарском крае ещё 150 случаев заражения коронавирусом

, 10:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае ещё 150 случаев заражения коронавирусом

За минувший день, десятого ноября, на Кубани зафиксировали рекордные 150 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В соседней Адыгее заболевших 74.

По два жителя края и республики стали жертвами COVID-19. 60 кубанцев и 66 жителей Адыгеи пошли на поправку.

Всего за сутки в России выявлено 19 851 ковид-пациентов. Зафиксировано 432 летальных исхода. 18 616 россиян выписаны по выздоровлению, - рассказали в ИЦК. 

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