В Краснодарском крае ещё 150 случаев заражения коронавирусом

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11 ноября 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За минувший день, десятого ноября, на Кубани зафиксировали рекордные 150 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В соседней Адыгее заболевших 74.



По два жителя края и республики стали жертвами COVID-19. 60 кубанцев и 66 жителей Адыгеи пошли на поправку.



Всего за сутки в России выявлено 19 851 ковид-пациентов. Зафиксировано 432 летальных исхода. 18 616 россиян выписаны по выздоровлению, - рассказали в ИЦК.