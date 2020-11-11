В Москве пройдет конкурс для молодых дизайнеров и архитекторов — Сергунина

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11 ноября 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Детский технопарк «На Зорге» при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также министерства инноваций, предпринимательства и науки Московской области, объявил конкурс по проектированию малых архитектурных форм. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице идет прием заявок на конкурс по проектированию малых архитектурных форм «МАФ!in». Он проводится детским технопарком «На Зорге» при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и министерства инноваций, предпринимательства и науки Московской области», - говорится в сообщении.

Как пояснила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в материале, принять участие в конкурсе могут молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, а также студенты и старшеклассники. При этом представлять проекты можно как индивидуально, так и командой. По условиям конкурса предусматриваются две возрастные категории для участников. Это школьники в возрасте от 14 до 18 лет, а и молодые специалисты и студенты колледжей и вузов в возрасте от 16 до 30 лет.

«Подать заявку можно до 31 января 2021 года на сайте технопарка. Работы будут принимать с 1 февраля до 15 марта 2021 года. Отборочный этап состоится с 16 марта по 15 апреля 2021 года, а победителей определят с 1 по 8 мая 2021 года», - отмечается в сообщении.

Участники будут соревноваться в трех номинациях: «МАФ!in город» (проекты малых архитектурных форм в городской среде с учетом существующей застройки, образа жизни и культурно-исторического контекста), «МАФ!in лес» (малые архитектурные формы, символизирующие единение природы и человека, общую среду обитания и бережное отношение к природе) и «МАФ!in планета» (малые архитектурные формы, созданные с использованием переработанного сырья, ресурсосберегающих технологий и сохранением экологии). Участники, занявшие в каждой из номинаций первое место, получат призы в размере 50 тыс. руб., за второе место предусмотрено вознаграждение в 30 тыс. руб., а за третье полагается приз в размере 20 тыс. руб.

При этом в экспертное жюри будут включены представители детского технопарка, специалисты в сферах градостроительства и архитектуры, дизайнеры, художники, партнеры конкурса, а также представители органов власти и жители столицы.

Работы школьников будут оценивать в единой номинации «МАФ!in teen», которая предполагает создание малых архитектурных форм для среды присутствия молодежи.

Участники данной номинации могут претендовать на награды в размере 25 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. руб. соответственно за первые три призовых места.