Праздник не приходит: на Кубани под запретом новогодние банкеты и корпоративы

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11 ноября 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае под ограничения, связанные с пандемией, попадают новогодние банкеты и корпоративы.



Как рассказали в краевом оперштабе, уже действующие меры режима повышенной готовности накладывают запрет на проведение развлекательных мероприятий с очным присутствием жителей и на оказание таких услуг.



Руководитель департамента потребсферы Кубани Роман Куринный пояснил, что заранее, за полтора месяца до Нового года губернатором поручено предупредить жителей региона о том, что банкеты, корпоративы и другие мероприятия по организации досуга попадают под уже действующие ограничения.



Главам всех муниципалитетов края уже разослали письма с предписанием разъяснить предпринимателям сложившуюся ситуацию заранее.



В краевом управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что корпоративы и другие массовые новогодние праздники — опасные с точки зрения эпидбезопасности мероприятия.



Ранее "Аргументы Недели" писали о санкциях, которые предусмотрены за нарушение действующих ограничений.