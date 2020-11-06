Владельцы кубанских магазинов вправе не пускать в заведение людей без маски

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани продолжает действовать обязательный масочный режим. В любом общественном месте и даже на улице ношение масок обязательно. За игнорирование этих требований могут выписать штраф.



В случае если вы, предположим, зашли в магазин без маски, у вас три варианта действий — купить маску, воспользоваться бесплатно предоставленной магазином маской, либо покинуть заведение.



Размер штрафа для граждан по статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) составляет от одной до тридцати тысяч рублей. Для должностных лиц материальная ответственность предусмотрена в размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей, для ИП от тридцати до пятидесяти, а для юрлицу от ста до трёхсот.



В то же время по статье 6.3 части второй (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия) штрафы составят от пятнадцати до сорока тысяч рублей для обывателей, от пятидесяти до ста пятидесяти для должностных лиц и столько же для ИП, но с альтернативой в виде запрета на деятельность на срок до трёх месяцев. Для юрлиц предусмотрены штрафы от двухсот до пятисот тысяч рублей или, опять же, запрет на деятельность до трёх месяцев. Штрафы могут выписывать любые уполномоченные лица: полицейские, росгвардейцы, сотрудники МЧС и других федеральных органов власти, а также представители всех краевых органов исполнительной власти.