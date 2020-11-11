Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус на продуктах питания

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11 ноября 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирусную инфекцию в продуктах питания, однако выявил несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах.

Всего было проведено более 273 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них коронавирусной инфекции. Выявлено 413 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медорганизациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа проб.

«Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве назвали самые опасные места, где можно заразиться коронавирусом.