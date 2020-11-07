Анна Попова назвала самые опасные места, где можно заразиться коронавирусом

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7 ноября 2020, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Самое опасное место, где люди могут заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19, - общественный транспорт. В транспорте людям сложнее всего соблюдать социальную дистанции, находиться друг от друга на расстоянии 1,5 - два метра.

Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, привела статистику. По данным Роспотребнадзора, 80 % всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период.

В интервью телеканалу «Россия 1» Анна Попова назвала самым опасным место, где можно подцепить инфекцию нового типа, транспорт.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране Попова посоветовала россиянам провести грядущие новогодние праздники дома.