«Самоизоляция» и «обнуление» стали главными словами 2020 года
11 ноября 2020, 08:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
«Самоизоляция» и «обнуление» стали главными словами 2020 года. К такому выводу пришли эксперты Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина.
Наиболее обсуждаемыми темами года стали пандемия коронавируса и поправки в Конституцию. Эксперты проанализировали тексты на эти темы и отобрали ключевые слова, которые часто встречаются и одновременно обладают значимостью и смысловой емкостью. По их данным, «самоизоляция» и «обнуление» показали самый большой рост популярности.
В англоязычном сообществе словом года был признан «локдаун».
Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты опроса по итогам турсезона в период постпандемии.
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