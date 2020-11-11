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11 ноября 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

«Самоизоляция» и «обнуление» стали главными словами 2020 года. К такому выводу пришли эксперты Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина.

Наиболее обсуждаемыми темами года стали пандемия коронавируса и поправки в Конституцию. Эксперты проанализировали тексты на эти темы и отобрали ключевые слова, которые часто встречаются и одновременно обладают значимостью и смысловой емкостью. По их данным, «самоизоляция» и «обнуление» показали самый большой рост популярности.

В англоязычном сообществе словом года был признан «локдаун».

Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты опроса по итогам турсезона в период постпандемии.