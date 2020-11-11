Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Губернатор Камчатки заразился коронавирусной инфекцией

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Камчатки заразился коронавирусной инфекцией
Владимир Солодов. Фото: Инстаграм Владимира Солодова

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Глава региона написал, что переходит на режим самоизоляции, поскольку у него подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. По словам губернатора, самочувствие у него в целом нормальное.

«Буду продолжать работать в режиме видеоконференцсвязи», - добавил Солодов и посоветовал жителям региона беречь себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что число депутатов Госдумы, заразившихся коронавирусом, выросло до 117.

ДВа

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью