Губернатор Камчатки заразился коронавирусной инфекцией

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11 ноября 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Солодов. Фото: Инстаграм Владимира Солодова

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Глава региона написал, что переходит на режим самоизоляции, поскольку у него подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. По словам губернатора, самочувствие у него в целом нормальное.

«Буду продолжать работать в режиме видеоконференцсвязи», - добавил Солодов и посоветовал жителям региона беречь себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что число депутатов Госдумы, заразившихся коронавирусом, выросло до 117.