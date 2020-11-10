Число депутатов Госдумы, заразившихся коронавирусом, выросло до 117

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Количество депутатов Госдумы, заразившихся коронавирусной инфекцией, увеличилось до 117 человек.

Об этом на пленарном заседании сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам спикера ГД, на данный момент болеет 38 человек, остальные уже вылечились. Он также отметил, что пиковое число заболевших депутатов было на прошлой неделе, тогда болели 42 человека.

В конце октября председатель Госдумы поднимал эту тему на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.