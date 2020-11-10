Кирилл Кокорин рассказал, что ждет Ефремова в колонии в Белгородской области

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10 ноября 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, Genrietta Peryan/Global Look Press

Побывавший в колонии в Белгородской области брат футболиста Александра Кокорина Кирилл рассказал, в каких условиях будет отбывать наказание артист Михаил Ефремов. Сравнивать ему не с чем, но жить там можно.

По его словам, ничего страшного Ефремова не ждет. Будет жить, как в детском лагере. "Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек", - рассказал Кирилл, передает телеканал "360".

Кокорин считает, что в колонии нормальное питание, но если Ефремова что-то не устроит, ему могут помочь родственники. Или же можно купить недостающее в магазине на территории колонии.

Сможет ли Михаил Ефремов заниматься актерской деятельностью, Кирилл ответить затруднился. Знает только, что "там есть церковь, я так понимаю, что он верующий человек".

Журналисты ранее выяснили, в каких условиях Ефремов будет отбывать срок в ИК-4.