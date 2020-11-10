Журналисты выяснили, в каких условиях Ефремов будет отбывать срок в ИК-4

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10 ноября 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Михаил Ефремов встретит свой 57-й день рождения 10 ноября уже в тюрьме. Знаменитого российского артиста этапировали из следственного изолятора в исправительную колонию в Белгородской области.

ИК-4 является колонией общего режима для граждан, которых осудили впервые. В годы войны на ее территории находился концлагерь.

Известно, что там у Михаила Ефремова, приговоренного к 7,5 годам заключения, будет возможность освоить дополнительную профессию. Осужденных в ИК-4 распределяют по отрядам, состоящим из 80-100 человек. Они живут в бараках, встают в 6 утра и ложатся спать в 10 вечера. С 9 утра и до 5 вечера заключенные работают, а затем у них есть свободное время. В колонии есть футбольное поле, клуб, библиотека и храм. Уточняется, что каждый человек может выбрать себе профессию по вкусу, но "отлынивать" от трудовых будней нельзя, сообщает teleprogramma.pro.