Косачев заявил, что Россия нашла решение, которого не было 30 лет

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10 ноября 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Константин Косачев. Фото: сайт СФ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что на ситуацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе кардинальным образом повлияет ввод российских миротворцев.

По словам сенатора, по этому конфликту принимался «целый массив решений, но воз и ныне оставался там». Теперь, как отметил Косачев, там появились российские миротворцы, а это означает, что «с линией расположения этих миротворцев согласны и Армения, и Азербайджан».

Он отметил, что такое решение – та золотая середина, которой всегда добивалась Российская Федерация, решение, которое бы устраивало и Армению, и Азербайджан.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что решение Путина позволит прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе.