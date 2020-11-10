Володин заявил, что решение Путина позволит прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе

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10 ноября 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление главы России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта и развертывании миротворческого контингента Российской Федерации.

«Сегодня ночью президентом Владимиром Путиным принято важное решение. Совместно с главами Армении и Азербайджана им подписано заявление. Решения, принятые нашим президентом, позволят прекратить кровопролитие и сохранить жизни людей, восстановят мир в приграничных с Россией территориях», – заявил спикер Госдумы.

Он также отметил, что российским военнослужащим-миротворцам предстоит сложная миссия – обеспечение мира в регионе.