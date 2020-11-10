В Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев

Аргументы Недели → Армия 13+

10 ноября 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Нагорный Карабах направят только российских миротворцев. Об этом заявила 10 ноября пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян. Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявлял, что в миротворческой миссии в Карабахе примут участия как российские, так и турецкие военные.

«Заявление президента Азербайджана о том, что в миротворческой миссии будут участвовать турецкие военнослужащие, не соответствует действительности», — отметила Геворкян. Ранее такую же информацию озвучила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.