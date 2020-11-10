Жириновский считает, что загранпаспорт Навального надо аннулировать
10 ноября 2020, 16:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением аннулировать загранпаспорт Алексея Навального. Так, по его словам, он останется за границей и получит гражданство Германии.
"Навальный, что им заниматься? Аннулируйте загранпаспорт. Все", - заявил депутат, выступая перед пленарным заседанием Госдумы. Тем спамым оппозиционер повторит судьбу экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена: проведет в Германии какое-то время, а потом примет немецкое гражданство.
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