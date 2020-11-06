Врачи разместили в Сети петицию с требованием извинений от Навального

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6 ноября 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный, Фото: Instagram

Врачебное сообщество РФ разместило петицию к оппозиционеру Алексею Навальному с требованием извиниться перед омскими врачами, спасшими ему жизнь в день предполагаемого "отравления".

Автор инициативы Максим Павлов подчеркнул, что блогер должен быть благодарен специалистам из омской БСМП №1, но Навальный решил отплатить им публичной критикой. Он заявлял, что сотрудники медицинского учреждения вели себя безумно и якобы ждали его смерти.

В петиции подчеркивается, что подобные высказывания являются недопустимыми. Кроме этого, Павлов акцентирует внимание на том, что созданная с подачи Навального структура "Альянс врачей" не предприняла никаких мер для помощи блогеру. Теперь же "вместо установления справедливости и реальной защиты прав медиков, эти «правозащитники» просто молчат и никак не реагируют на ситуацию".

В МВД РФ заявили по ситуации Навального: в Омске врачи обнаружили у пациента обострение панкреатита.