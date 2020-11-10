Беглов не исключает введения новых ограничений в Петербурге из-за коронавируса
10 ноября 2020, 16:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничения придется вводить, если не удастся остановить рост числа заразившихся.
По его словам, пока стационары справляются с потоком заболевших петербуржцев, «но коечный фонд не бесконечен». Беглов также отметил, что ситуация в городе сложная, но «пока Петербург держит удар».
Губернатор также сказал, что город закупает лекарства, которые будут на бесплатной основе предоставляться людям, проходящим лечение дома. Он также дал соответствующее поручение, чтобы особое отношение и внимание было к тем, кто проживает в коммуналках.
Ранее сообщалось, что замглавы Минздрава России и помощник министра командированы в Петербург из-за роста заражений коронавирусом COVID-19.
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