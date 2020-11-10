Активисты запустили в небо над Амуром медведя с лицом Дегтярева

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10 ноября 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Активисты движения «Перемен» в Хабаровске запустили над Амуром плюшевого медведя с приклеенным портретом врио главы края Михаила Дегтярева.

Медведь поднялся в небо на связке воздушных шаров цвета флага Хабаровского края.

Напомним, что политолог Валерий Соловей ранее объявил о создании движения «Перемен» на фоне хабаровских событий.

- Уже три месяца протестуют против издевательства над собой, против игнорирования законных прав. Они выступают за честь и достоинство человека. А что мы с вами делаем, чтобы им помочь? Разве это проблема только Хабаровска? Разве она характерна только для Дальнего Востока, а не для всей России? – задавался вопросом политолог.

Что касается Михаила Дегтярева, то, отметим, он оказался на втором месте рейтинга публичной активности среди глав регионов ДФО, уступая только губернатору Камчатского края Владимиру Солодову. При этом он оказался на последнем месте среди глав всех российских субъектов по числу положительных упоминаний в социальных сетях.