Соловей объявил о создании движения «Перемен» на фоне хабаровских событий

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Политолог Валерий Соловей создает общественно-политическую силу под названием «Перемен». Он считает, в частности, что проблемы, поднимаемые хабаровскими протестами, характерны для всей страны.

уже три месяца протестуют против издевательства над собой, против игнорирования законных прав. Они выступают за честь и достоинство человека. А что мы с вами делаем, чтобы им помочь? Разве это проблема только Хабаровска? Разве она характерна только для Дальнего Востока, а не для всей России? – задается вопросом политолог.

Движение намерено добиться отмены пенсионной реформы, отставки правительства, реализации конституционного права граждан на мирные собрания, проведения выборов в Госдуму по недискриминационным законам и создания коалиционного правительства народного доверия по итогам выборов



