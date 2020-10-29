Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Соловей объявил о создании движения «Перемен» на фоне хабаровских событий

, 12:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Соловей объявил о создании движения «Перемен» на фоне хабаровских событий

Политолог Валерий Соловей создает общественно-политическую силу под названием «Перемен». Он считает, в частности, что проблемы, поднимаемые хабаровскими протестами, характерны для всей страны.

уже три месяца протестуют против издевательства над собой, против игнорирования законных прав. Они выступают за честь и достоинство человека. А что мы с вами делаем, чтобы им помочь? Разве это проблема только Хабаровска? Разве она характерна только для Дальнего Востока, а не для всей России? – задается вопросом политолог. 

Движение намерено добиться отмены пенсионной реформы, отставки правительства, реализации конституционного права граждан на мирные собрания, проведения выборов в Госдуму по недискриминационным законам и создания коалиционного правительства народного доверия по итогам выборов

ИЛ