Соловей объявил о создании движения «Перемен» на фоне хабаровских событий
29 октября 2020, 12:27[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Политолог Валерий Соловей создает общественно-политическую силу под названием «Перемен». Он считает, в частности, что проблемы, поднимаемые хабаровскими протестами, характерны для всей страны.
уже три месяца протестуют против издевательства над собой, против игнорирования законных прав. Они выступают за честь и достоинство человека. А что мы с вами делаем, чтобы им помочь? Разве это проблема только Хабаровска? Разве она характерна только для Дальнего Востока, а не для всей России? – задается вопросом политолог.
Движение намерено добиться отмены пенсионной реформы, отставки правительства, реализации конституционного права граждан на мирные собрания, проведения выборов в Госдуму по недискриминационным законам и создания коалиционного правительства народного доверия по итогам выборов
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