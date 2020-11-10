Краснодарская арт-группа сделала дизайн сумки для Dior

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10 ноября 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Скриншот из видео паблика "Типичный Краснодар" соцсети "ВКонтакте"

Арт-группа из Краснодара Recycle Group сотрудничает с брендом Dior уже около десяти лет. Вот и сейчас команда сделала для компании дизайн новой сумки.



Участник группы Андрей Блохин рассказал, что представители бренда обратились к Recycle Group в конце прошло года и попросили сделать новое, пятое по счёту издание сумки Lady Dior. Команда создала новый дизайн и перенесла на него свои идеи.



По словам Андрея, группа не впервые сталкивается с моделью Lady Dior и знает, как с ней работать. Бренд, в свою очередь, заявил всего несколько условий: использование сумки по прямому назначению и присутствие в новом дизайне прямой отсылки к модели Lady Dior.



Новые сумки поначалу появятся в Москве — в ноябре, а в следующем месяце дойдут до Парижа.