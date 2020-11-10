Стало известно, кто посетил похороны Жванецкого в Москве
10 ноября 2020, 09:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
В понедельник, 9 ноября, на Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны легендарного писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Проводить в последний путь друга и коллегу по сцене пришли не только родственники, но и публичные личности, сообщает kp.ru.
Официального прощания не было из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Однако на закрытую церемонию были приглашены близкие товарищи Жванецкого: Алла Пугачева, Максим Галкин, Клара Новикова, Юрий Рост, Евгений Гришковец, Александр Розенбаум, Леонид Ярмольник и другие.
Слова в память о Жванецком сказали министр культуры Ольга Любимова, Алла Пугачева, Клара Новикова и Виктор Лошак. Вел траурную церемонию Михаил Швыдкой. В конце мероприятия директор Жванецкого Олег Сташкевич прочитал текст писателя «Смерти нет».
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