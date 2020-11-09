В России на карантин из-за коронавируса ушли более 20 школ

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9 ноября 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: сайт Минпросвещения РФ

Число российских школ, которые ушли на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции, увеличилось до 22.

По данным Минпросвещения РФ, процент закрывшихся на карантинные мероприятия школ незначительно изменился: 0,06%. «Лишь в 22 школах в 10 регионах страны сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», – говорится в ведомственном сообщении.

В конце октября в Минпросвещения сообщали о снижении числа школ, закрытых на карантин с 45 до 44.

Ранее губернатор Тульской области отменил принятое ранее решение о дистанционном обучении школьников.