В России на карантин из-за коронавируса ушли более 20 школ
9 ноября 2020, 22:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Число российских школ, которые ушли на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции, увеличилось до 22.
По данным Минпросвещения РФ, процент закрывшихся на карантинные мероприятия школ незначительно изменился: 0,06%. «Лишь в 22 школах в 10 регионах страны сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», – говорится в ведомственном сообщении.
В конце октября в Минпросвещения сообщали о снижении числа школ, закрытых на карантин с 45 до 44.
Ранее губернатор Тульской области отменил принятое ранее решение о дистанционном обучении школьников.
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