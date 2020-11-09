В Турции зафиксирован рекордный ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2576. Это рекордный показатель с конца апреля, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Смертность от коронавируса тоже достигла рекордных отметок – за сутки умерли 85 больных.

В турецком Минздраве заявили, что пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика, о чем говорит тот факт, что в предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев ежесуточное число выявленных заражений и смертей.

Ранее сообщалось, что президент Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Турции после рекордного падения лиры.