В Турции зафиксирован рекордный ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом
9 ноября 2020, 21:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2576. Это рекордный показатель с конца апреля, свидетельствуют данные Минздрава страны.
Смертность от коронавируса тоже достигла рекордных отметок – за сутки умерли 85 больных.
В турецком Минздраве заявили, что пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика, о чем говорит тот факт, что в предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев ежесуточное число выявленных заражений и смертей.
Ранее сообщалось, что президент Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Турции после рекордного падения лиры.
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