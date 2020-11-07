Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Турции после рекордного падения лиры

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7 ноября 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Турции Мурата Уйсала после рекордного падения лиры. Главой ЦБ Турции президент Эрдоган назначил Наджи Агбала, который был министром финансов и главой стратегического и бюджетного управления администрации турецкого президента.

О кадровых перестановках в ЦБ Турции сообщило издание турецкого правительства Resmî Gazete на своем сайте.

Падение курса лиры в Турции происходит третий месяц. В последнее время на это повлияли действия Центробанка, который сохранил ключевую ставку на низком уровне.

В то же время регулятор активно тратит резервы на поддержку своей валюты, а держатели турецких корпоративных и государственных ценных бумаг, осознавая проблему, активно продают лиру, - сообщает Лента.ру.

Также беспокойство инвесторов вызывают многочисленные геополитические риски, на которые идет руководство Турции. Речь о конфликте в Нагорном Карабахе и противостояние с Францией.