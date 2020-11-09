Кондратьев заявил о преимуществах создания федеральной территории «Сириус»

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9 ноября 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Вениамин Кондратьев. Фото: сайт администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о возможностях, которые откроет для молодых ученых образовательный центр «Сириус».

«Нам важно, что развитие федеральной территории «Сириус» будет связано именно с научной составляющей, созданием общероссийского научного центра», – заявил Кондратьев.

Он также отметил, что присвоение «Сириусу» статуса федеральной территории является для страны первым опытом создания подобных территорий.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что «Сириус» предусматривает новую модель организации публичной власти.