Клишас заявил, что «Сириус» предусматривает новую модель организации публичной власти

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9 ноября 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Клишас. Фото сайт Совета Федерации.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает создание федеральной территории «Сириус» уникальным проектом.

«При подготовке законопроекта мы исходили из необходимости создания условий для развития территории, на которой расположен данный центр на базе олимпийской инфраструктуры», – пояснил сенатор.

Он отметил, что придание Имеретинской долине статуса федеральной территории предполагает создание специального экспериментального режима для развития российских разработок, внедрения «зеленых» и иных технологий.

По его словам, законопроект предусматривает новую модель государственного и муниципального управления. Например, в исключительной компетенции Совета федеральной территории «Сириус» будут находиться вопросы утверждения стратегии ее социально-экономического развития.