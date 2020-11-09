У молодых россиян может появиться своя федеральная территория на Кубани

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9 ноября 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В ГД внесён законопроект о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что появление такой федеральной территории позволит поддерживать талантливую молодежь со всей страны. Он отметил, что такая возможность появилась 4 июля, когда вступили в силу поправки в Конституцию.

По его словам, в законопроекте определяется, что такое федеральная территория «Сириус», определяются ее границы, самоуправление, говорится о том, что будет создан специальный орган – совет территории, будет глава федеральной территории.

Законопроект, как подчеркнул Павел Крашенинников, «нацелен на то, чтобы со всей России собирать таланты, выдающихся молодых людей, чтобы эти таланты взращивать», а практика таких территорий, как Сириус, действует во многих странах.

Совет федеральной территории «Сириус» формируется на пять лет в составе 17 членов, из которых девять избираются в соответствии с законодательством РФ о выборах, трое назначаются президентом РФ, трое назначаются правительством РФ, один назначается губернатором Краснодарского края, а также в Совет входит по должности глава федеральной территории.

Ранее сообщалось, что Госдума до конца ноября может принять закон об «удаленке».