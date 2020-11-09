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Российским регионам могут продлить сроки предоставления бюджетного кредита

, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Российским регионам могут продлить сроки предоставления бюджетного кредита
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесли  законопроект об увеличении срока бюджетного кредита для субъекта РФ.

Законопроектом предлагается увеличить срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета с 180 до 240 дней, установив срок его возврата не позднее 1 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что увеличение срока предоставления бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете позволит субъектам РФ обеспечить устойчивое планирование и исполнение бюджетов.

Кроме этого, увеличенный срок предоставления бюджетного кредита  позволит ряду регионов и муниципальных образований отказаться от заимствований в коммерческих банках и соответственно сократить расходы на обслуживание госдолга.

Ранее сообщалось, что в России до конца ноября может быть принят закон об «удаленке».

ДВа

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