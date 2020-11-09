В ноябре РФПИ планирует опубликовать данные об испытаниях вакцины «Спутник V»

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9 ноября 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вакцина Спутник V. Фото: пресс-служба Минздрава РФ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний «Спутник V» уже в ноябре.

Об этом заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. В планируемой публикации речь пойдет о промежуточных данных об эффективности клинических испытаний вакцины.

Дмитриев также приветствовал опубликованные в понедельник успешные промежуточные результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech, отметив, что «миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах».

Ранее сообщалось, что в Великобритании назвали эффективной германо-американскую вакцину.