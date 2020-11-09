Кравцов заявил о проведении летней оздоровительной кампании
9 ноября 2020, 17:34[ «Аргументы Недели» ]
Министерство просвещения не собирается отказываться от проведения летней оздоровительной кампании. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Он сообщил, что Минпросвещения посмотрит, как будет развиваться ситуация. По его словам, лагеря готовятся к оздоровительной кампании, также будет предусмотрено при необходимости соблюдение определенных мер.
«Но мы понимаем, что никогда не откажемся от оздоровительной кампании, от лагерей, наших смен», – подчеркнул глава Минпросвещения России.
Ранее Кравцов назвал эпидемиологическую ситуацию в школах управляемой.
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