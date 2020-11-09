В Санкт-Петербурге выявлены случаи ОРВИ, вызванные метапневмовирусом

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9 ноября 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

вирус, фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге выявлены случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), вызванные метапневмовирусом. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

На сайте ведомства сообщается, что на 45-й неделе (с 02.11.2020 по 08.11.2020) регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии (адено-, рино-, метапневмовирусами). По данным Роспотребнадзора эпидемии гриппа и ОРВИ в городе в настоящее время нет. В управлении ведомства рассказали, что неделей ранее заболеваемость ОРВИ была обусловлена рино- и коронавирусами. До этого сообщалось о преобладании риновирусов.

По данным из открытых источников, метапневмовирусы вызывают заболевание верхних и нижних дыхательных путей, например, вирусную пневмонию, - сообщает Интерфакс.

Первый замминистра здравоохранения России Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье, 8 ноября, командированы в Санкт-Петербург в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.