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Кобылкин может стать и. о. замсекретаря геносовета «Единой России»

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Кобылкин может стать и. о. замсекретаря геносовета «Единой России»
Дмитрий Кобылкин. Фото: сайт Минприроды РФ

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что бывшего главу Минприроды Дмитрия Кобылкина можно назначить на должность исполняющего обязанности замсекретаря генсовета партии.

Кобылкин станет первым заместителем руководителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму. Решение было принято по итогам рабочей встречи с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

Голосование по вопросу назначения Кобылкина на этот пост состоится на заседании президиума генсовета «Единой России» 11 ноября.

9 ноября Путин подписал указы об отставках глав Минтранса и Минприроды.

ДВа

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