Кобылкин может стать и. о. замсекретаря геносовета «Единой России»
9 ноября 2020, 16:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что бывшего главу Минприроды Дмитрия Кобылкина можно назначить на должность исполняющего обязанности замсекретаря генсовета партии.
Кобылкин станет первым заместителем руководителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму. Решение было принято по итогам рабочей встречи с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.
Голосование по вопросу назначения Кобылкина на этот пост состоится на заседании президиума генсовета «Единой России» 11 ноября.
9 ноября Путин подписал указы об отставках глав Минтранса и Минприроды.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.