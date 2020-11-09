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Путин поручил сохранить объемы лечения и обеспечения лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин поручил сохранить объемы лечения и обеспечения лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями
лекарства, pixabay.com

Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 ноября, поручил правительству и регионам страны сохранить объемы лечения и обеспечения лекарствами детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Согласно последней информации, соответствующий доклад должен быть предоставлен до 1 февраля будущего года.

Кроме того, до 15 декабря 2020 года правительству РФ поручено обеспечить работу с 1 января 2021 года дополнительного механизма оказания, в частности, за пределами России, медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими заболеваниями, за счет средств, которые поступают в бюджет после повышения НДФЛ.

Глава государства также поручил кабинету министров определить порядок оказания такой помощи, принимая во внимание, что приоритет при принятии подобных решений имеют врачи и общественные деятели, которые обладают авторитетом в сфере охраны здоровья граждан.

ЕТ

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