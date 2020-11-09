Опрос показал, что многие россияне считают причиной своих неудач в 2020 году пандемию COVID-19

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9 ноября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

девушка у окна, pixabay.com

Аналитики провели опрос среди граждан России и выяснили, с чем жители страны связывают произошедшие с ними в текущем году неудачи. Результаты исследования попали в распоряжение журналистов.

Согласно последней информации, каждый пятый участник опроса (21%) считает пандемию COVID-19 одной из ключевых причин возникновения проблем в жизни в 2020 году. 27% опрошенных связывают свои неудачи с другими событиями.

11% респондентов заявили, что им не везет, поскольку год високосный. 1% участников опроса и вовсе убежден, что весь 2020 год является "мистическим".

Как сообщает RT, 30% респондентов не замечают никакой связи между своим неудачами и разными событиями текущего года. У 10% опрошенных он и вовсе проходит без каких-либо проблем.