Синоптик Позднякова предупредила о снеге в Москве в ночь на вторник

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9 ноября 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

снежинка, pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 9 ноября, рассказала, какая погода будет в Москве в ближайшие несколько дней. Грядущей ночью в столице ожидается снег.

Синоптик сообщила, что неделя в столичном регионе началась с понижения температуры. В течение ближайших дней погода будет облачная, но без осадков. Лишь в ночь на вторник местами может пойти небольшой снег, передает RT.

Завтра температура воздуха в Москве будет такой же, как сегодня плюс 4 - плюс 5 градусов. Преобладающие температуры в ночное время в последующие дни составят от минус 1 до минус 6 градусов, а дневные — от минус 3 до плюс 2 градусов. Татьяна Позднякова уточнила, что в столичный регион пришла уже настоящая зимняя погода.