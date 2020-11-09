Синоптик Позднякова предупредила о снеге в Москве в ночь на вторник
9 ноября 2020, 12:21[ «Аргументы Недели» ]
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 9 ноября, рассказала, какая погода будет в Москве в ближайшие несколько дней. Грядущей ночью в столице ожидается снег.
Синоптик сообщила, что неделя в столичном регионе началась с понижения температуры. В течение ближайших дней погода будет облачная, но без осадков. Лишь в ночь на вторник местами может пойти небольшой снег, передает RT.
Завтра температура воздуха в Москве будет такой же, как сегодня плюс 4 - плюс 5 градусов. Преобладающие температуры в ночное время в последующие дни составят от минус 1 до минус 6 градусов, а дневные — от минус 3 до плюс 2 градусов. Татьяна Позднякова уточнила, что в столичный регион пришла уже настоящая зимняя погода.
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