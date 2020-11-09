В России за сутки скончались 256 пациентов с коронавирусом
9 ноября 2020, 11:08[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России подтвердили 256 смертей пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа 72 пациента скончались в Москве, 19 – в Санкт-Петербурге, 13 – в Подмосковье. В общей сложности с начала пандемии на территории России умерли 30 793 человек с коронавирусом нового типа.
Ранее сегодня стало известно, что число зарегистрированных за сутки случаев заражения COVID-19 в России впервые превысило 21 тысячу и составило 21 798.
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