В России за сутки скончались 256 пациентов с коронавирусом

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9 ноября 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

пробирка, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки в России подтвердили 256 смертей пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа 72 пациента скончались в Москве, 19 – в Санкт-Петербурге, 13 – в Подмосковье. В общей сложности с начала пандемии на территории России умерли 30 793 человек с коронавирусом нового типа.

Ранее сегодня стало известно, что число зарегистрированных за сутки случаев заражения COVID-19 в России впервые превысило 21 тысячу и составило 21 798.