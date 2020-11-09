Врач Кашубина заявила, что связь между дефицитом витамина D и риском заражения COVID-19 не подтверждена
9 ноября 2020, 10:51[ «Аргументы Недели» ]
Врач-терапевт Ольга Кашубина в понедельник прокомментировала информацию о том, что заражению коронавирусом нового типа больше других подвергаются люди, у которых наблюдается дефицит витамина D.
По словам эксперта, к настоящему моменту исследований, которые демонстрировали бы четкую причинно-следственную связь между употреблением витамина D и течением коронавируса, нет. Кашубина уточнила, что ни в российских, ни в зарубежных клинических рекомендациях эта группа биологически активных веществ не значится как средство профилактики и лечения при COVID-19, передает Радио Sputnik.
Врач уточнила, что пока специалисты не очень хорошо понимают, насколько витамин D эффективен, а также, в каких именно ситуациях.
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