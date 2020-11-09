Нутрициолог Лизун посоветовала добавлять специи в каждое блюдо

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун в беседе с журналистами сообщила, что специи в некоторой степени являются биологически активными добавками, которые благотворно влияют на организм человека.
Эксперт отметила, что в ряде случаев специи могут помочь человеку при простуде, однако лучше всего использовать их не только осенью или зимой, а круглый год, добавляя разные их виды в каждое блюдо.
В холода со специями можно готовить согревающие напитки, укрепляющие иммунитет. В беседе с Радио Sputnik Ирина Лизун порекомендовала смешать звездочку бадьяна, кардамон, корицу или просто взять готовую смесь и сварить глинтвейн, но не на алкоголе, а на вишневом или виноградном соке. Если в такой напиток добавить ягоды, то человек получит дополнительный источник витаминов С и E.
Если у человека болит горло, то помимо приема лекарств можно полоскать горло водой со специями.