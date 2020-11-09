Нутрициолог Лизун посоветовала добавлять специи в каждое блюдо

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9 ноября 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

специи, pixabay.com

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун в беседе с журналистами сообщила, что специи в некоторой степени являются биологически активными добавками, которые благотворно влияют на организм человека.

Эксперт отметила, что в ряде случаев специи могут помочь человеку при простуде, однако лучше всего использовать их не только осенью или зимой, а круглый год, добавляя разные их виды в каждое блюдо.

В холода со специями можно готовить согревающие напитки, укрепляющие иммунитет. В беседе с Радио Sputnik Ирина Лизун порекомендовала смешать звездочку бадьяна, кардамон, корицу или просто взять готовую смесь и сварить глинтвейн, но не на алкоголе, а на вишневом или виноградном соке. Если в такой напиток добавить ягоды, то человек получит дополнительный источник витаминов С и E.

Если у человека болит горло, то помимо приема лекарств можно полоскать горло водой со специями.