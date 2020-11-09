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Эксперт Союза бонистов Леонов заявил, что обеззаразить купюры можно в домашних условиях

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Союза бонистов Леонов заявил, что обеззаразить купюры можно в домашних условиях
тысяча рублей, pixabay.com

Эксперт Союза бонистов Роман Леонов в рамках разговора с журналистами рассказал, как в условиях пандемии коронавируса нового типа самостоятельно обеззаразить купюры, выданные в магазине или банке.

Роман Леонов сообщил, что Центробанк обеззараживает купюры и отправляет банкноты "на карантин" перед возвратом в обращение.

В рамках беседы с Радио Sputnik эксперт отметил, что избавить наличные от вируса можно при помощи медицинского спирта и пульверизатора. Специалист отметил, что проглаживать купюры утюгом не стоит, поскольку под воздействием горячего воздуха они станут ломкими и хрупкими. По словам Леонова, лучше опрыскать деньги спиртом и оставить банкноты на 10 минут, пока они полностью не высохнут.

ЕТ

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