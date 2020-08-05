Доктор медицинских наук рассказала, как правильно обрабатывать руки антисептиком

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5 августа 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

антисептик, Sergey/Keystone Press Agency

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алла Голубкова в среду, 5 августа, рассказала, как правильно обрабатывать руки антисептиком.

По словам специалиста, обработку рук следует начинать с подушечек пальцев, которые наиболее сильно загрязняются и тяжело промываются. Затем необходимо распределить антисептик по оставшейся поверхности рук. В общей сложности нужно сделать около 30 движений, чтобы обеззаразить поверхность ладоней и пальцев – это занимает примерно полминуты.

Подчеркивается, что женщинам для обработки рук требуется не менее трех миллилитров средства, а мужчинам – пять миллилитров.