Доктор медицинских наук рассказала, как правильно обрабатывать руки антисептиком
5 августа 2020, 14:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алла Голубкова в среду, 5 августа, рассказала, как правильно обрабатывать руки антисептиком.
По словам специалиста, обработку рук следует начинать с подушечек пальцев, которые наиболее сильно загрязняются и тяжело промываются. Затем необходимо распределить антисептик по оставшейся поверхности рук. В общей сложности нужно сделать около 30 движений, чтобы обеззаразить поверхность ладоней и пальцев – это занимает примерно полминуты.
Подчеркивается, что женщинам для обработки рук требуется не менее трех миллилитров средства, а мужчинам – пять миллилитров.
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