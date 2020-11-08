Житель Хакасии обратился к Путину и Шойгу из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в регионе

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8 ноября 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

пробирки, фото: pixabay.com

Водитель Абаканской клинической станции скорой медицинской помощи Павел записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, в котором рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом в Хакасии.

«Тяжело. Как еще это можно назвать. Если за смену один раз заезжаешь сходить в туалет и покушать, все. Мест нет, в аптеках лекарств нет. Только на федералов надежда», - высказал он.

При этом медики обвиняют главу Хакасии Валентина Коновалова и региональный Минздрав в бездействии при борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Павел надеется, что огласка ситуации в регионе заставит местные власти работать.

Депутат Верховного совета Хакасии Денис Кабанов предложил местным властям ввести медперсоналу какие-то финансовые выплаты и обеспечить социальную защиту, а также дать какие-то гарантии населению.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Мамаев отметил, что новый министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко активно занимается аппаратными решениями, «а коронавирусные действия оказываются на заднем плане».

Ранее пермяк назвал сумму, которую потратил на лечение коронавируса в домашних условиях.