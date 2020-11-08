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В Санкт-Петербурге с начала пандемии выявили более 70 тысяч заболевших коронавирусом

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге с начала пандемии выявили более 70 тысяч заболевших коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Число зарегистрированных случаев коронавируса в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 70 тысяч. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 1331 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 605 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 70023 зараженных COVID-19. Умерли 4162 человека, выздоровело 42789 жителей.

За последние 24 часа в городе обследованы на коронавирус нового типа 34233 человека.

Ранее сообщалось: губернатор Андрей Воробьев назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье очень непростой.

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